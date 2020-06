Euroleague iptal edilirken NBA neden başlıyor?

02 Haziran 2020 Salı, 16:37

Covid 19 salgını sonrası ölümlerin ve vaka sayılarının durdurulamadığı Amerika’da basketbol 31 Temmuz'da geri dönüyor. Dünyanın en büyük basketbol ligi olan NBA, 4 farklı formattan yönetim ve sporculara en uygun olanıyla sahalara dönüş planı yapıyor.



NBA, Utah Jazz’ın başarılı sporcusu Rudy Gobert’ın virüse yakalanması sonrası 12 Mart’ta ligi durdurma kararı almıştı.

Ligin hangi formatla başlanacağı kesinleştirilemezken, hedef tarih saptandı.



İşte ligin devamı için düşünülen 4 farklı format.



- Direkt Playoff.

- 20 takımlı grup formatı.

- 22 takımlı Playoff takımlarının belirleneceği turnuva formatı.

- 30 takımlı 72 maçlık normal sezon.



Avrupa’da Euroleague’in ve birçok ligin iptal kararının ardından NBA’in oynatılması kararı şaşkınlıkla karşılanırken, bunun altında yatan sebeplere göz atalım.





1 - EKONOMİ.





Avrupa’da basketbolun futbol ekonomisiyle yarışamadığı bir gerçek. Amerika’da ise bu iş tam olarak böyle değil. Covid 19 salgınının, NBA’e zararı 30 Mayıs itibariyle tam 2.4 Milyar Dolar. NBA’de oyuncuların sendikası Avrupa’ya göre çok daha güçlü. Olası oyuncular birliği kararıyla lokavt durumunda NBA ikinci bir zararla karşı karşıya kalmak istemiyor. Avrupa’da maaş krizlerinin boy gösterdiği şu dönemde, 1 Nisan’dan bugüne dek NBA takımları, oyuncuların maaşını eksiksiz olarak yatırmış durumda. Bu maddi yükü karşılamak için gerek yayın gelirleri, iddaa gelirleri , sponsor gelirleri ile bu ekonomi devam ettirilmek zorunda.



2 - OYUNCU TALEPLERİ.



NBA’de oyuncular, Avrupalı sporcuların isteği aksine ligin devam ettirilmesini ve sezon sonunda bir Şampiyon çıkmasını spor etiğine daha uygun buluyorlar. LeBron James, Carmelo Anthony, Anthony Davis gibi süperstarlar katıldıkları yayınlarda sezonu geç de olsa tamamlamak istediklerini dile getirmişlerdi. Ayrıca her sene yapılan Draft seçimleri, NBA kurallarına göre finallerden sonra olmak zorunda. Her sene yaz aylarında yapılan NBA Draft, bu sezon en erken Eylül ayında yapılabilir duruyor. Genç oyuncuların, hazırlanma sürecini nasıl etkileyeceği ise merak konusu. NBA’deki temsilcilerimizden Cedi Osman, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada ligin oynanma ihtimalinin zor olduğunu ve NBA’in oynatamayacağını düşündüğünü söylemişti.





NBA’DEN TAKIMLARA GEÇİCİ TALEP!





NBA yönetimi, ligleri başlatma kararını en erken 31 Temmuz için aldığını takımlara ileterek, takım olarak antrenmanların başlamasını bir süre daha bekletmeleri ricasında bulundu. Mevcut durumda NBA takımları en fazla tesislerde 4 kişi idman yapabiliyor ve her sporcunun kendine ait topu var. Bireysel idmanlar yapılıyor. Sosyal mesafe kuralına uyuluyor.