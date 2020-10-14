Euroleague, Zenit’i iki maç hükmen mağlup ilan etti

14 Ekim 2020 Çarşamba, 13:31

Euroleague, koronavirüs vakaları nedeniyle sağlıklı 8 oyuncusu olmadığı için Baskonia ve Valencia maçlarına çıkamayan Zenit’i bu iki müsabakada hükmen mağlup ilan etti.

Euroleague ekiplerinden Zenit, koronavirüs testi negatif çıkan 8 oyuncusu olmadığı için, 13 Ekim’de Baskonia maçına çıkamamıştı. Yarın oynanması gereken Valencia Basket mücadelesini de takımdaki vakalar nedeniyle oynayamayacak olan Rus ekibine, Euroleague Disiplin Kurulu’ndan ceza geldi. Kurul, Zenit’i bu iki maçtan 20-0 hükmen mağlup ilan etti.



