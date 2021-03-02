Euroleague'de Anadolu Efes fırtınası
THY Avrupa Ligi'nin 27'nci haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Valencia Basket'i 99-83 mağlup etti. Anadolu Efes, 16'ncı galibiyetini almış oldu.
Turkish Airlines Euroleague 27. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Valencia Basket’i 99-83 mağlup etti.
Bu sonuçla Anadolu Efes, 16. galibiyetini aldı. Valencia ise 13. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehdi Difallah xx, Carmelo Paternico xx, Tomislav Hordov xx
Anadolu Efes: Larkin xxx 15, Micic xxx 16, Simon xx 14, Singleton x 7, Beaubois xxx 19, Sertaç Şanlı xxx 20, Moerman xx 7, Anderson x 1, Dunston x
Başantrenör: Ergin Ataman
Valencia Basket: Van Rossom xx 8, Sastre xx 8, Williams xxx 13, Dubljevic xxx 15, Marinkovic x, Prepelic xx 13, Puerto xx 5, Labeyrie x 2, Tobey xx 12, Kalinic x 3, Hermannsson xx 4
Başantrenör: Jaume Ponsarnau
1. Periyot: 18-23 (Valencia Basket lehine)
Devre: 46-40 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 68-58 (Anadolu Efes lehine)
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