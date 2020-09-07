Everton, James Rodriguez'i kadrosuna kattı
Real Madrid forması giyen Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, İngiliz ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, James Rodriguez'i kadrosuna kattı.
Carlo Ancelotti'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği Everton, sansasyonel bir transfere imza attı. Real Madrid forması giyen Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, İngiliz ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Everton'ın resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan James Rodriguez, "Büyük bir tarihi olan ve beni çok iyi tanıyan bir teknik direktörün çalıştırdığı bir kulüpte yer alacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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