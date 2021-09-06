F 1'de Bottas, Alfa Romeo ile anlaştı
Formula 1 pilotu Valtteri Bottas, 2022 sezonunda Alfa Romeo takımında yer alacağını açıkladı.
Formula 1 pilotu Valtteri Bottas, 2022 sezonunda Alfa Romeo takımında yer alacağını açıkladı.
Formula 1’de Mercedes takımında yer alan Fin pilot Valtteri Bottas, 2022 sezonu için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladığını duyurdu. 2017’den bu yana Mercedes’te İngiliz pilot Lewis Hamilton’un takım arkadaşı olan Bottas, Formula 1’in yeni sezonunda Alfa Romeo’da yer alacak.
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