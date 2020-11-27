Falcao'nun tersten istatistiği: 1 maç var, 1 maç yok

27 Kasım 2020 Cuma, 18:27

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak geldiği Galatasaray'a katkısı sürekli tartışılan ve yıllık 5 milyon Avro'ya oynayan Radamel Falcao, bir kez daha gündemde.

Sahada olduğu zaman attığı gollerle dikkat çeken 34 yaşındaki Kolombiyalı forvetin sorunu, oynayamaması!

Geldiği ilk sezon üç kulvarda 22 maça çıkan, 21 maçı kaçıran Falcao'nun bu istikrarı, içinde bulunduğumuz sezonda da devam ediyor.

Deneyimli yıldız, Cimbom'un iki kulvardaki 12 sınavının 5'inde sahada yoktu. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de pazar günü Rizespor ile deplasmanda karşılaşırken Falcao'nun durumu yine belirsiz.

Tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma gerçekleştiren Kolombiyalı forvetin bu hafta maçta oynaması beklenmiyor.

Kaynak: Skor-Sözcü