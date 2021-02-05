Faşist diktatör Mussolini'nin torunu Lazio'da!

05 Şubat 2021 Cuma, 13:29

Romano Benito Floriani Mussolini, Lazio'nun 19 yaş altı takımıyla sözleşme imzaladı. İtalya'da ordu tarafından kurulan Lazio kulübü, gemişte sağ görüşün temsilcileri arasındaydı.

Başkent Roma'daki aşırı sağcılar da, Lazio'yu destekleyenler arasında.

18 yaşındaki futbolcu Benito Mussolini, büyük dedesiyle aynı adı taşısa da, tek hedefinin futbolda başarılı bir kariyer yapmak olduğunu söyledi.