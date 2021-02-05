Faşist diktatör Mussolini'nin torunu Lazio'da!
İtalya'da diktatör Benito Mussolini'nin torununun çocuğu, ülkenin köklü kulüplerinden Lazio ile sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki futbolcu, her şeye rağmen adının siyasetle anılmasını istemiyor.
Romano Benito Floriani Mussolini, Lazio'nun 19 yaş altı takımıyla sözleşme imzaladı. İtalya'da ordu tarafından kurulan Lazio kulübü, gemişte sağ görüşün temsilcileri arasındaydı.
Başkent Roma'daki aşırı sağcılar da, Lazio'yu destekleyenler arasında.
18 yaşındaki futbolcu Benito Mussolini, büyük dedesiyle aynı adı taşısa da, tek hedefinin futbolda başarılı bir kariyer yapmak olduğunu söyledi.
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