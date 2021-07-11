Fatih Karagümrük'ten Samed Onur açıklaması
Fatih Karagümrük, 18 yaşındaki Samed Onur'u kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Samed Onur'u transfer etti.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sportif direktör yardımcımız Umut Köse’nin katıldığı törende kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan imzayı atan Samed Onur’a, Karagümrük forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Almanya'nın Bayer Leverkusen takımının altyapısından yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını 4 kez giydi.
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