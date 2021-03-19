Fatih Terim: "Hepimiz hazırız, hiç sakatımız kalmadı"

19 Mart 2021 Cuma, 18:43

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesinde konuştu.

Maç ile ilgili görüşlerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Erhan Önal ve Rasim Öztekin'e tekrardan Allah rahmet eylesin. İki ustayı dualarımızla uğurladık. Geçen hafta oynadığımız oyunun üstüne koyarak devam etmeliyiz. Rakip alanda blok arasını iyi kullanabilirsek, kaptırdığımız toplarda ani bir reaksiyon, oyun karakterimiz kontrapresi yaparsak atak devamlılığını sağlarız. Bu da rakibi hataya zorlar. Bunu bekliyorum. Kazanmaktan başka niyetimiz, isteğimiz yok. Bunu çalıştığımız, planladığımız doğru oyunla yaparsak daha mutlu oluruz. Yağmur, saha her şartta iyi oynayıp kazanmak en büyük amacımız." dedi.

"HEPİMİZ HAZIRIZ, HİÇ SAKATIMIZ KALMADI"



Feghouli ile Onyekuru'nun yedek kalmasıyla ilgili de konuşan deneyimli hoca, "Yavaş yavaş fizik kaliteleri bazı oyuncularımızın daha yüksek seviyeye çıkıyor. Son 10 maçı mümkünse hiç eksik olmadan yaşamak hepimizin isteği. Bazı kaliteli oyuncularımızın fizik kalitelerini tamamlarsak çıkan, giren, oynayan, oynamayan daha iyi olacak. Çarşamba - pazar ve büyük maç yoğunluğundan geliyoruz. Emre Taşdemir dahil olmak üzere hepimiz hazırız. Hiç sakatımız kalmadı. Oturan, sahada koşan suratlarını da asmadan, bu da doğaldır oyuncu böyledir, oyuncu hep kendini düşünür. Hoca ise takımı düşünür. Zaman zaman belki bir suratında ufak kırgınlık, kızgınlık mı, kızgınlık değil de pek rastlamıyorum, bu da hoşuma gidiyor. Doğru ve iyi bir takım olduğumuzu kanıtlıyor. Herkes oynamak ister, bunu da kabul etmek lazım. Bu atmosfer bizim için sevindirici bir olay." ifadelerini kullandı.