Fatih Terim'den son dakika toplantısı!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, önce Mustafa Muhammed, ardından da Kerem, Halil, Oğulcan ve Taylan'la konuştu.
Süper Lig’de düğüm çözülüyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray, Yeni Malatya maçı öncesi dün kampa girerken bu akşam ikinci ve son çalışmasını yaparken teknik direktör Fatih Terim, önce Mustafa Muhammed, ardından da Kerem, Halil, Oğulcan ve Taylan'la konuştu.
FALCAO TAKIMDAN AYRI
Galatasaray’da hafta başı sakatlanan Radamel Falcao’nun takımdan ayrı olarak salon çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim; genç oyuncular Kerem, Halil ve Oğulcan ile özel toplantı yaptı. Daha sonra Taylan da bu bölgeye gelirken, tecrübeli hoca Taylan’la da bir süre sohbet etti.
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