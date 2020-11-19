Fatih Terim'in umudu iki Emre

19 Kasım 2020 Perşembe, 09:46

Galatasaray’ın bir hayli eksik çıkacağı Kayserispor maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim, üreticilik konusunda iki Emre’den sorumluluk almalarını istedi.

Galatasaray lige eksik dönüyor. Sivas galibiyetinin moraliyle girilen milli arada Luyindama’nın sakatlanması Babel, Omar, Arda ile birlikte toplam 5 oyuncunun koronavirüse yakalanması sarı-kırmızılılılarda moralleri bozdu.

SORUMLULUK EMRELERDE

Kayserispor karşılaşmasına en az 5 eksikle çıkması beş eksikle çıkması beklenen Cimbom’da teknik direktör Fatih Terim, en ideal 11’i bulmaya çalışıyor. Takımın en önemli üretici oyuncularından yoksun çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba ile Emre Kılınç’a büyük sorunluluk verildi.