Fatih Terim'in umudu iki Emre
Milli arada Luyindama’nın sakatlanması Babel, Omar, Arda ile birlikte toplam 5 oyuncunun koronavirüse yakalanması sarı-kırmızılılılarda moralleri bozdu.
Galatasaray’ın bir hayli eksik çıkacağı Kayserispor maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim, üreticilik konusunda iki Emre’den sorumluluk almalarını istedi.
Galatasaray lige eksik dönüyor. Sivas galibiyetinin moraliyle girilen milli arada Luyindama’nın sakatlanması Babel, Omar, Arda ile birlikte toplam 5 oyuncunun koronavirüse yakalanması sarı-kırmızılılılarda moralleri bozdu.
SORUMLULUK EMRELERDE
Kayserispor karşılaşmasına en az 5 eksikle çıkması beş eksikle çıkması beklenen Cimbom’da teknik direktör Fatih Terim, en ideal 11’i bulmaya çalışıyor. Takımın en önemli üretici oyuncularından yoksun çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba ile Emre Kılınç’a büyük sorunluluk verildi.
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- Son ankette ittifakların oy oranı belli oldu
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- CHP liderinden Çakıcı'ya suç duyurusu
- Fahrettin Koca 3 ili örnek gösterip uyardı
- Babacan, hakkındaki 'Gezi' iddialarına yanıt verdi
- İYİ Parti'li vekiller oy oranlarını açıkladı
Video Haberler
- Madenciler patronun kaçak kömür kamyonunu yakalattı
- İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma
- Avrasya Araştırma'dan Çakıcı tepkisi
- AKP'li Mehmet Metiner, Alaattin Çakıcı’yı savundu
- Karadeniz Bölgesi’nin CHP’li başkanlarından sert tepki
- Delil olarak sunuldu! Azerbaycanlı modele darp anı
- Tilkilerle olan arkadaşlığı büyük ilgi gördü
- İstanbul'da panik anları! Cep telefonuyla kaydedildi
- Tüm uyarıları hiçe saydı! Yasak üstüne yasak çiğnedi
- Domuzun köpeklerle yemek kavgası kameraya yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- Son ankette ittifakların oy oranı belli oldu
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- CHP liderinden Çakıcı'ya suç duyurusu
- Fahrettin Koca 3 ili örnek gösterip uyardı
- Babacan, hakkındaki 'Gezi' iddialarına yanıt verdi
- İYİ Parti'li vekiller oy oranlarını açıkladı