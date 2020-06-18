F.Bahce’de sorumlu kim?

18 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

F.Bahçe yine tepe taklak. Lige erken havlu attı, kupada hüsran yaşadı. 20 yıl sonra evinde G.Saray’a, 23 yıl sonra Trabzon’a yenildi. 100 gün oldu, yönetim takımın başına bir teknik direktör bulamadı. Yolunda gitmeyen çok şey var.

Gelen gideni aratıyor mu acaba? Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Zeki Murat Göle ve şimdi de Tahir Karapınar. İki sezonda tam beş teknik adam geçti takımın başına. Yanlarındaki antrenörlerin sayısını söylemiyorum. Hangisi katkı sağladı? Takımın başına F.Bahçe’ye yakışan teknik direktör gelmeli. Eğer Aykut Kocaman’la bu işe girilmiş olsaydı şimdi yaşanan sorunların hiç biri olmazdı, ya da en asgariyle geçiştirildi. Kocaman döneminde F.Bahçe lig şampiyonu olmuş, 27 yıllık kupa hasretine son vermiş, en kötü zamanda bile ligi ikinci tamamlamıştı. 30’a yakın transfer yapıldı. Bu krizde büyük paralar harcandı.

Bir tanesi için “şu iyi” diyebileceğiniz futbolcu var mı içlerinde? Duyumlarıma göre 3-5 oyuncu transfer edilecekmiş. Önce iyi bir teknik direktör gerekli. Teknik direktör alınmadan futbolcu transfer etmek olmaz. Bugüne kadar sözler yerini bulmadı. Sosyal medyada taraftarlar isyanda. Haklılar. En kötü günlerde bu takıma destek çıktılar. Ortaya çıkan tablo içler acısı. Önümüzdeki yıl kombine zor alırlar.

YÖNETİMİN SON ŞANSI

Önümüzdeki yıl kongre var. Üyeler başarısızlığın devamı halinde bu yönetime bir kez daha oy verir mi, tartışılır. Yönetim son şansını iyi kullanmak zorunda. Tehlike çanları çalmaya başladı. Trabzon maçında gördük. Kulübede her kafadan ses çıkıyor. Emre, Volkan Demirel, Aurelio, Tahir Karapınar konuşuyor.

Neredeyse herkes konuşuyor. Böyle bir şey olur mu? Telefonla talimatlar geliyor. Ali Koç, Volkan’a bir şeyler mi söylüyor? Tahir Kayapınar belli ki pro lisansı var diye getirilmiş. Deniz Türüç sahadan çıkacak en son oyuncuydu. Tahir Hoca maç bitiminde Deniz’i oyundan almakla hata yaptıklarını söylüyor. Peki bu karar kimden çıktı? Emre hırçınlığıyla nasıl sportif direktörlük yapacak? Takımın ağabeyiyken böyle vurdumduymazlık olamaz.

AĞABEYLER NEREDE?

F.Bahçe kaybettiği maçtan sonra röportaj için 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz’ı gönderdi. Şaşırdım. Bu genç çocuk ilk maçını oynamış, ayakları titriyor. Ne konuşacak? Ağabeyleri nerede? Soruyorum takım turu geçseydi yine Ömer mi gelecekti konuşmak için. O zaman sahneye büyükler çıkardı. Öyle değil mi?