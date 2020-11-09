Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı

09 Kasım 2020 Pazartesi, 10:30

Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun, Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı.Palmeiras'ın deplasmanda Vasco da Gama'yı Luiz Adriano'nun olüyle 1-0 yendiği maçın 80. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Felip Melo'nun ayak bileği kırıldı. Acı içinde yerde kalan 37. yaşındaki futbolcu, sağlık görevlilerinin yardımıyla oyundan çıktı.





SON DURUMUYLA İLGİLİ HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Brezilyalı futbolcu Felip Melo kenara gelmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli ismin sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.