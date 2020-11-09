Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı
Brezilya Serie A'da Palmeiras'ın Vasco da Gama'yı mağlup ettiği maçta Felipe Melo, korkunç bir sakatlık yaşadı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, rakip oyuncuyla giriştiği top kapma mücadelesinde ayak bileğini kırdı.
Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun, Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı.Palmeiras'ın deplasmanda Vasco da Gama'yı Luiz Adriano'nun olüyle 1-0 yendiği maçın 80. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Felip Melo'nun ayak bileği kırıldı. Acı içinde yerde kalan 37. yaşındaki futbolcu, sağlık görevlilerinin yardımıyla oyundan çıktı.
SON DURUMUYLA İLGİLİ HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Brezilyalı futbolcu Felip Melo kenara gelmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli ismin sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.
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