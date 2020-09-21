Fenerbahçe 9 kişi kalan Hatayspor'a takıldı

21 Eylül 2020 Pazartesi, 20:10

2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Hatayspor ile karşılaştı.

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - A. Hatayspor: 0

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, A.Hatayspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

9. dakikada Gökhan’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam’ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Munir kurtardı.

31. dakikada sol kanattan Caner’in ceza sahası içine yaptığı ortada Valencia’nın dokunamadığı top kaleci Munir’de kaldı.

35. dakikada ceza sahası dışından Ozan’ın şutunda top savunmaya çarpıp oyun alanına geri döndü.

2. yarıda Fenerbahçe Sosa ve Sinan'la etkili olmak istedi. 65. dakikada Fenerbahçe'nin Gökhan ile bir topu direkten döndü.

73. dakikada Hataysapor'da Riberio ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

81. dakikada Enner Valencia'yı arkadan çeken Issac Sackey ikinci sarı kart ile oyundan atıldı. Hatayspor 9 kişi!

Maça ek süre olarak 5 dakika eklendi.

Karşılaşma golsüz eşitlik ile sonlandı.



Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan xx, Lemos xx, Zanka xx, Caner xx, Gustavo xx, Ozan x (Sosa), Tolga xx (Mert Hakan), Ferdi xx (Novak), Thiam xx (Sinan Gümüş), Valencia xx

Yedekler: Harun, Serdar, Sosa, Mert Hakan, Sadık, Frey, Deniz, Tisserand, Sinan, Novak

Teknik Direktör: Erol Bulut

A. Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Yusuf Abdioğlu xx, Renan xx, Mesut Çaytemel xx, Sackey xx, Rayane xx, Gökhan Karadeniz xx, Selim Ilgaz xx, Ribeiro xx, Diouf xx (Mirkan)

Yedekler: Akın, Burak, Katranis, Soner, Barbosa, Aaron, Mirkan, Abdurrahman, Traore, Muhammet

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Sarı kartlar: Santos, Riberio (A.Hatayspor), Valencia (Fenerbahçe)

