Fenerbahçe Avrupa'da yok!
Valencia, mücadeleden 90-86 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Avrupa'da yine kaybetti.
Fenerbahçe Beko, maça Lorenzo Brown'ın 3 sayılık basketiyle başlasa da, Valencia'nın reaksiyonu çabuk oldu. Yarasalar, eski Fenerbahçeli Nikola Kalinic'ten önemli katkılar aldı. Temsilcimiz'de ise Ali Muhammed öne çıksa da, maçın ilk televizyon molasında İspanya temsilcisinin 11-10'luk üstünlüğü vardı. (4.47) Sarı Lacivertliler, mola sonrasında Brown'ın serbest atış isabetleriyle 12-11 öne geçti. Kalan sürede fazla skor olmadı ve üstünlük genellikle el değiştirdi; ilk 10 dakikayı Fenerbahçe Beko 17-16 önde tamamladı.
İkinci çeyreğin başında ise, bir diğer eski Fenerbahçeli Derrick Williams Valencia adına etkili oldu ve takımını ayakta tuttu. Temsilcimiz ise, Dyshawn Pierre ve Ali Muhammed'in yanı sıra Jarell Eddie'den de sayı katkısı almaya başladı. Sarı Lacivertliler, televizyon molasında 33-28 öndeydi. (3.39) Molanın ardından oyunda daha etkili olan Fenerbahçe Beko, Jan Vesely'nin son saniyedeki takip smacı ile farkı çift hanelere çıkardı ve devre arasında soyunma odasına 43-33'lük üstünlükle gitti.
Valencia üçüncü çeyrekte daha etkili bir hücumla başladı ve 10-0'lık seri ile skora denge getirdi. (43-43, 6.23) Daha sonra karşılıklı basketlerle Fenerbahçe Beko sık sık öne geçse de, ilerleyen dakikalarda Vives'in 3 sayılık basketi, konu ekibi 50-48'lik üstünlüğe taşıdı. (4.47) Lakin Fener, Yarasalar karşısında tekrardan ivme yakaladı ve Jarell Eddie'nin son saniye üçlüğü ile son 10 dakikaya 64-59 önde girdi.
Fenerbahçe Beko, dördüncü çeyreğe Leo Westermann'ın basketiyle başlamasına karşın Valencia'nın 8-0'lık serisine engel olamadı ve geriye düştü. Bunun üzerine Baş Antrenör Igor Kokoskov'dan erken mola geldi. (66-67, 7.52) Kalan sürede kıran kırana bir mücadele oldu. Fakat dış atışlarda Klemen Prepelic önderliğinde etkili olan Valencia, mücadeleden 90-86 galip ayrıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak
- 'Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndan da affını istedi'
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- Bir tas çorbaya insan öldürmeye hazır bir sürü kişi
- Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
- “18 yıl önce araba yoktu” sözü istifa getirdi
- 'Erdoğan, Bahçeli ile yola devam etmeyebilir'
- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Kanal İstanbul” yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
Video Haberler
- Muhabirin Katar sorusuna engelleme
- Demirtaş ve Kavala açıklaması yaptı, Çakıcı'yı pas geçti
- Esnaf Kadıköy'de eylem yaptı: Gerçekçi çözüm istiyoruz
- Depreme canlı yayında böyle yakalandılar
- Polise ‘Gasbedildim’ dedi… Gerçek ortaya çıktı
- Barış Atay'ın sözleri kahkahaya boğdu
- İstanbul'da vahşet! 7 kedi parçalanmış halde bulundu
- Otomobillerle birlikte kendisini de yaktı!
- Sıcaklık arttıkça insanlara yöneliyor
- Maske uyarısına Neyin peşindesin? diye bağırdı!
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak
- 'Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndan da affını istedi'
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- Bir tas çorbaya insan öldürmeye hazır bir sürü kişi
- Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
- “18 yıl önce araba yoktu” sözü istifa getirdi
- 'Erdoğan, Bahçeli ile yola devam etmeyebilir'
- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Kanal İstanbul” yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge