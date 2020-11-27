Fenerbahçe Avrupa'da yok!

27 Kasım 2020 Cuma, 23:01

Fenerbahçe Avrupa'da yine kaybetti.

Fenerbahçe Beko, maça Lorenzo Brown'ın 3 sayılık basketiyle başlasa da, Valencia'nın reaksiyonu çabuk oldu. Yarasalar, eski Fenerbahçeli Nikola Kalinic'ten önemli katkılar aldı. Temsilcimiz'de ise Ali Muhammed öne çıksa da, maçın ilk televizyon molasında İspanya temsilcisinin 11-10'luk üstünlüğü vardı. (4.47) Sarı Lacivertliler, mola sonrasında Brown'ın serbest atış isabetleriyle 12-11 öne geçti. Kalan sürede fazla skor olmadı ve üstünlük genellikle el değiştirdi; ilk 10 dakikayı Fenerbahçe Beko 17-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında ise, bir diğer eski Fenerbahçeli Derrick Williams Valencia adına etkili oldu ve takımını ayakta tuttu. Temsilcimiz ise, Dyshawn Pierre ve Ali Muhammed'in yanı sıra Jarell Eddie'den de sayı katkısı almaya başladı. Sarı Lacivertliler, televizyon molasında 33-28 öndeydi. (3.39) Molanın ardından oyunda daha etkili olan Fenerbahçe Beko, Jan Vesely'nin son saniyedeki takip smacı ile farkı çift hanelere çıkardı ve devre arasında soyunma odasına 43-33'lük üstünlükle gitti.

Valencia üçüncü çeyrekte daha etkili bir hücumla başladı ve 10-0'lık seri ile skora denge getirdi. (43-43, 6.23) Daha sonra karşılıklı basketlerle Fenerbahçe Beko sık sık öne geçse de, ilerleyen dakikalarda Vives'in 3 sayılık basketi, konu ekibi 50-48'lik üstünlüğe taşıdı. (4.47) Lakin Fener, Yarasalar karşısında tekrardan ivme yakaladı ve Jarell Eddie'nin son saniye üçlüğü ile son 10 dakikaya 64-59 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, dördüncü çeyreğe Leo Westermann'ın basketiyle başlamasına karşın Valencia'nın 8-0'lık serisine engel olamadı ve geriye düştü. Bunun üzerine Baş Antrenör Igor Kokoskov'dan erken mola geldi. (66-67, 7.52) Kalan sürede kıran kırana bir mücadele oldu. Fakat dış atışlarda Klemen Prepelic önderliğinde etkili olan Valencia, mücadeleden 90-86 galip ayrıldı.