Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu maçta yaşananlar, bizim şampiyonluğumuzun habercisidir
Maçın hakkının 0-1 olmadığını dile getiren Ali Koç, "İlk yarı onlar, ikinci yarı biz üstündük. İkinci yarıda oynadığımız futbolu ilk yarıda oynasaydık başka olurdu. Maçın hakkı beraberlikti. Ofsayttan verilmeyen gol bize göre yüzde 100 gol" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu maçta kaybetmelerine rağmen müsabakada yaşananların şampiyonluğun habercisi olduğunu söyledi.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray'a kendi sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Maçın hakkının 0-1 olmadığını dile getiren Koç, "İlk yarı onlar, ikinci yarı biz üstündük. İkinci yarıda oynadığımız futbolu ilk yarıda oynasaydık başka olurdu. Maçın hakkı beraberlikti. Ofsayttan verilmeyen gol bize göre yüzde 100 gol. Farklı açılardan başka şeyler ifade ediyor. Futbolun içinde bunlar var. Burada önemli olan, gri pozisyonların hep bizim aleyhimize olması. Biz hakeme sitem etmeyeceğiz. İkinci yarıdaki futbolu ilk yarı oynayıp çatır çatır maçı kazanmamız gerekiyordu" diye konuştu.
"TARAFTARLARIMIZI ÜZDÜK, BİZ DE ÜZÜLDÜK"
Bu maçta yaşananların şampiyonluğun habercisi olduğunu kaydeden Koç, şunları söyledi: "Bu maçta yaşadıklarımız, gördüklerimiz... Şampiyonluğun en büyük motivasyonu oldu bu maç. Bence sene sonu için çok önemli bir motivasyon oldu. Taraftarlarımızı üzdük, biz de üzüldük. Bu maçla ne şampiyon olacaktık, ne şampiyonluk gidecekti. Olmadı, sağlık olsun."
Maçın ardından Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile aralarında geçen diyalogla ilgili gelen soruya Koç, "Çirkin görüntülere kendi stadımızda müsaade etmeyeceğimizi söyledik, kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmayacaksın. Sağlık olsun. Dediğim gibi taraftarlarımızdan özür diliyorum. Ancak hiç canlarını sıkmasınlar, bu bizim şampiyonluğumuzun habercisidir" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.
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