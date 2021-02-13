Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray Başkanı Cengiz'e, "İftira atıyor" iması!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yanıt veren Koç, "Mustafa Cengiz'e şu an bir cevap vermeyeceğim ama yalanları, iftiraları, başta beni ve kulübümü hedef almaları kötü" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendikleri maç sonrası konuştu.
Takımın iyi bir reaksiyon verdiği ile sözlerine başlayan Koç, "Bugün güzel bir zemin vardı. Emek gösterenlere teşekkür ediyorum. Takımı, hocamızı, teknik heyetimizi tebrik ederim. Güzel reaksiyon verdiler. İlk yarıda Fenerbahçe, oynaması gerektiği gibi oynadı. Sakatlarımız da dönüce takım daha da iyi olacak" dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına da yanıt veren Koç, "Mustafa Cengiz'e şu an bir cevap vermeyeceğim ama yalanları, iftiraları, başta beni ve kulübümü hedef almaları... Biz buna yetişemeyiz. Algı operasyonu yapıyorlar. Sanmayın ki biz bunlara cevap vermeyeceğiz.
Yalanları iftiraları bir hafta boyunca neredeyse her gün konuşup beni ve kulübü hedef almaları… Biz bunlara yetişemeyiz. Algı operasyonu yapıyorlar. Yapsınlar canları sağ olsun. Sanmayın ki biz bunlara cevap vermeyeceğiz. Zamanı gelince arkadaşlar cevap verecek" şeklinde konuştu.
"ARDA TURAN'A AZ BİLE!"
Arda Turan'a verilen ceza hakkında konuşan Koç, "Az bile vermişler. Bu işlere şu an girmeyeceğim. O konuda dediğin gibi taraftarlar tarafından tenkit edilme pahasına da olsa topa girmemeye çalışıyorum. Türk medyası olarak sizlerden ricam, çok ağır ithamlar var. Bunları araştırmanız lazım. Küfür mü edildi, localara adam mı alındı… Biz bunlara misliyle cevap vereceğiz.
"DİNİMİZDE EN BÜYÜK GÜNAH İFTİRADIR"
Dinimizde en büyük günah iftiradır. Koskoca adamların iftiralarını araştırın. Savcılık var, emniyet var, TFF var. Devletimizin güzide kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar. Devletimizin güzide kurumlarını zan altında bırakıyorlar.
Bir yere kadar yaşa, duruma hürmet edebiliriz. Biz de bir camiayı temsil ediyoruz. Tez zamanda ne ilgili arkadaşlar, ne cevap hak ediyorlarsa vereceklerdir. Ayıp ediyorlar.
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