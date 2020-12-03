Fenerbahçe basketbolda kazandı!
Zenit: 65 - Fenerbahçe: 73
THY Euroleague’in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Rus ekibi Zenit’i 71-63’lük skorla mağlup ederek, 4 maç sonra galip geldi. Sarı-lacivertliler bu müsabaka ile birlikte ligdeki 5. galibiyetini aldı.
Salon: Sibur Arena
Hakemler: Carmelo Paternico xx, Joseph Bissang xx, Uros Nikolic xx
Zenit: Rivers x 2, Zakharov x 1, Pangos xx 16, Fridzon x, Hollins xx 7, Thomas xx 10, Baron xx 7, Pushkov x, Zubkov xx 7, Poythress x 2, Ponitka xx 7, Gudiatis xx 6
Başantrenör: Xavi Pascual
Fenerbahçe: Brown xx 7, Westermann xx 5, Melih x 2, Pierre x 2, Barthel xxx 15, Vesely xxx 17, Eddie xx 6, Ali Muhammed xxx 11, Ahmet Düverioğlu x 2, Ulanovas xx 6
Başantrenör: Igor Kokoskov
1. Periyot: 14-23 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 32-45 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 53-53
En Çok Okunan Haberler
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- Memur ve emeklinin zam oranı
- O ses kaydını dinledim
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- 5 saat neden haber alınamadı?
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- İktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı
- 14 günden daha az!
Video Haberler
- Ceza yiyen Rus turist böyle dans etmeye başladı
- TGRT'nin Mansur Yavaş haberi dikkat çekti
- Chang’e-5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar
- Buz tutan nehirde köpek kurtarma operasyonu
- AKP'li Aydemir'in Meclis'teki sorusu şaşkınlık yarattı
- Çakarlı magandaya istenen ceza belli oldu
- Siirt'teki 5.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
- 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
- 9 yaşındaki çocuğun anlattıkları dehşete düşürdü
- Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı
En Çok Okunan Haberler
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- Memur ve emeklinin zam oranı
- O ses kaydını dinledim
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- 5 saat neden haber alınamadı?
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- İktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı
- 14 günden daha az!