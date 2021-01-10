Fenerbahçe, B.B Erzurumspor maçına hazır

Gökhan Gönül, ilk bölümde takımla çalıştı, Novak, sahada koşulara devam etti.

DHA
10 Ocak 2021 Pazar, 14:35
Fenerbahçe, B.B Erzurumspor maçına hazır
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Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda yarın B.B Erzurumspor’a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekipte, Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Tolga Ciğerci ve Diego Perotti antrenmanı bireysel programlar eşliğinde tamamladı. Sosa ve Kemal Ademi çalışmalarını salonda sürdürürken; Filip Novak ise sahada koşu çalışmalarına devam etti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan kalkacak özel uçakla Erzurum’a hareket edecek.


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