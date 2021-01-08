Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
Sarı-lacivertlilerde Kemal Ademi takımla çalışmalara başlarken; Gökhan Gönül, Jose Sosa, Diego Perotti, Filip Novak ve Tolga Ciğerci’nin ise tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 18'inci haftasında pazartesi günü BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan oyuncular rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertlilerde Kemal Ademi takımla çalışmalara başlarken; Gökhan Gönül, Jose Sosa, Diego Perotti, Filip Novak ve Tolga Ciğerci’nin ise tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe, BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması