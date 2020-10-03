Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!

03 Ekim 2020 Cumartesi, 00:06

THY Euroleague 1. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Sırp ekibi Kızılyıldız’ı 77-63 mağlup etti.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica xx, Olegs Latisevs xx, Milan Nedovic xx

Fenerbahçe Beko: Vesely x 8, Ulanovas xx 13, Brown xx 17, Ali Muhammed xx 11, De Colo xx 12, Ahmet Düverioğlu x 1, Barthel x 5, Hamilton x, Melih Mahmutoğlu x 2, Pierre x 3, Eddie xx 5

Başantrenör: Igor Kokoskov

Kızılyıldız: Hall xx 12, Loyd xx 15, Simonovic x, Jagodic-Kuridza x 5, Lazic x, Kuzmic x 7, Walden xx 9, Davidovac x 5, Reath xx 4, Dobric xx 6

Başantrenör: Sasa Obradovic

1. Periyot: 24-20 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 42-30 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 57-41 (Fenerbahçe Beko lehine)



