Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!

THY Euroleague 1. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Sırp ekibi Kızılyıldız’ı 77-63 mağlup etti.

İHA
03 Ekim 2020 Cumartesi, 00:06
Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
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THY Euroleague 1. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Sırp ekibi Kızılyıldız’ı 77-63 mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Luigi Lamonica xx, Olegs Latisevs xx, Milan Nedovic xx
Fenerbahçe Beko: Vesely x 8, Ulanovas xx 13, Brown xx 17, Ali Muhammed xx 11, De Colo xx 12, Ahmet Düverioğlu x 1, Barthel x 5, Hamilton x, Melih Mahmutoğlu x 2, Pierre x 3, Eddie xx 5
Başantrenör: Igor Kokoskov
Kızılyıldız: Hall xx 12, Loyd xx 15, Simonovic x, Jagodic-Kuridza x 5, Lazic x, Kuzmic x 7, Walden xx 9, Davidovac x 5, Reath xx 4, Dobric xx 6
Başantrenör: Sasa Obradovic
1. Periyot: 24-20 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 42-30 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 57-41 (Fenerbahçe Beko lehine)


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