Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 2 sporcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda forma giyen iki sporcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda forma giyen iki sporcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün yapılan COVID-19 PCR test sonuçlarına göre Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın teknik ekip ve sporcularının tamamı negatif sonuçlanmış olup; Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızda 2 sporcumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın izolasyon ve tedavi süreci devam ediyor olup, toplamda 8 sporcumuz ve 4 teknik personelimiz karantinadadır."
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