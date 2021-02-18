Fenerbahçe, Gustavo, Novak ve İrfan’dan yoksun çalıştı
Sarı-lacivertlilerde Gustavo, Novak ve İrfan Can Kahveci bireysel çalışmalarını sürdürürken bu 3 ismin dönüş tarihi netleşmedi.
Süper Lig’de Göztepe ile 21 Şubat Pazartesi günü evinde oynayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını saat 15.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra 3’er grup halinde top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümü iste taktik çalışmalarıyla geçti.
Sarı-lacivertlilerde Gustavo, Novak ve İrfan Can Kahveci bireysel çalışmalarını sürdürürken, diğer futbolcular saha çalışmalarında yer aldı.
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