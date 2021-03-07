Fenerbahçe kafilesi Konya'da
Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için bugün özel uçakla Konya'ya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi.
Fenerbahçe, yarın İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ile Esat Sancaktar üstlenecek.
Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için bugün özel uçakla Konya'ya geldi. Sarı-lacivertliler sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele ulaştı.
Antalyaspor karşılaşmasının 61'inci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtilen Mesut Özil, kafilede yer almadı.
Ayrıca sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş de kadroya alınmadı.
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Sosyal medyada takip krizi: Selçuk istifa mı etti?
- Hazal Kaya'dan Bakan Koca'ya tepki
- Mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford'ta okutuyor
- İmamoğlu ve Yavaş arasında 'trend' değişimi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması
- Eski eşine şiddet uygulayan zanlı hakkında yeni karar
- AKP'li Kadak'a tepki yağdı
- Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi
- Ünlü oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı
- Psikoloji bilimine göre aşık olduğunuzun 9 kanıtı