Fenerbahçe, ligde 3 maç sonra kalesini gole kapattı

Fenerbahçe, Süper Lig’de 3 maç sonra gol yemeden galip geldi.

İHA
04 Ocak 2021 Pazartesi, 23:59
Fenerbahçe, ligde 3 maç sonra kalesini gole kapattı
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Fenerbahçe, Süper Lig’de 3 maç sonra gol yemeden galip geldi.
Fenerbahçe, ligde son haftalarda savunmada yaşadığı sorunlar nedeniyle fazla gol yemesiyle eleştirilirken, 3 maç sonra kalesini Kasımpaşa mücadelesinde gole kapattı. Fenerbahçe, son olarak 11. haftada Yukatel Denizlispor’a karşı 2-0 galip gelmiş ve gol yememişti.


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