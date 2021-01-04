Fenerbahçe, ligde 3 maç sonra kalesini gole kapattı
Fenerbahçe, Süper Lig’de 3 maç sonra gol yemeden galip geldi.
Fenerbahçe, Süper Lig’de 3 maç sonra gol yemeden galip geldi.
Fenerbahçe, ligde son haftalarda savunmada yaşadığı sorunlar nedeniyle fazla gol yemesiyle eleştirilirken, 3 maç sonra kalesini Kasımpaşa mücadelesinde gole kapattı. Fenerbahçe, son olarak 11. haftada Yukatel Denizlispor’a karşı 2-0 galip gelmiş ve gol yememişti.
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