Fenerbahçe Real'e direnemedi
Real Madrid: 94 - Fenerbahçe Beko: 74
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında konuk olduğu İspanya ekibi Real Madrid'e 94-74 yenildi.
Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-12 önde kapatan Real Madrid, soyunma odasına 49-36 üstün gitti.
İkinci devrede de Fenerbahçe Beko'nun maça ortak olmasına izin vermeyen ve farkı açan Real Madrid, üçüncü çeyreğini 72-51 önde tamamladığı karşılaşmayı 94-74 kazandı.
Ev sahibi takımda Alberto Abalde 17, Jaycee Carroll 15 sayıyla oynadı.
Sarı-lacivertli ekipte Danilo Barthel 22, Lorenzo Brown 18 sayıyla maçı tamamladı.
Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı, Real Madrid ise 6. galibiyetini elde etti.
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- 'Muhalefete inanmıyorsa, kart ekstremi gösterebilirim'
- İçişleri'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama
- ‘İmamoğlu'nu görevden alma yolları aranıyor’
- Bahçeli, erken seçim çağrısı yapacak
- Faiz artırımından sonra ikinci el araç piyasası
- İktidar sustu, Twitter durmadı
- Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!
Video Haberler
- Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!
- Kıyafetleri ile denize girip köpeği boğulmaktan kurtardı
- ABD'de dehşetin görüntüleri!
- Sular çekilince, eski yapılar ortaya çıktı
- Ankara'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler
- Tehlikeye aldırmadan dev dalgaların arasında deniz keyfi
- Hasta kocasına mızıkayla şifa oluyor
- TEM'de çekici dehşeti kamerada! Tehlike dolu anlar
- Tevfik Göksu'ya neden üzüldüğünü açıkladı
- Çocuklarının gözü önünde darbedildi! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- 'Muhalefete inanmıyorsa, kart ekstremi gösterebilirim'
- İçişleri'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama
- ‘İmamoğlu'nu görevden alma yolları aranıyor’
- Bahçeli, erken seçim çağrısı yapacak
- Faiz artırımından sonra ikinci el araç piyasası
- İktidar sustu, Twitter durmadı
- Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!