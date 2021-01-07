Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’tan Mesut Özil açıklaması

07 Ocak 2021 Perşembe, 22:09

Süper Lig’in 17’nci haftasında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, adı sarı lacivertli ekiple anılan yıldız oyuncu Mesut Özil’in transferiyle ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Transfer konusunun önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceğini dile getiren Erol Bulut, “Transfer dönemi herkes kadrosunu güçlendirmek istiyor. Mesut Özil adı çok geçiyor. Önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanır diyorum. Gelmeden bir yorum yapmam da söz konusu değil” ifadelerini kullandı.



