Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi
Süper Lig'in 33'üncü haftasında pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 33'üncü haftasında pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antrenman öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sahada toplanan teknik heyet ve oyuncular, Türk bayrağı ile objektiflere poz verdi.
Antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışmaları yapan futbolcular ardından sahaya geçti ve 3‘erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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