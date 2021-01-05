Fenerbahçe'de Caner Erkin idmanın tamamında yer aldı

05 Ocak 2021 Salı, 14:55

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 12.00'de başladı. Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Koronavirüs testi negatif çıkan Caner Erkin antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Serdar Aziz ise çalışmalarını salonda sürdürdü. Ayak bileğinde ağrıları bulunan Filip Novak ile Gökhan Gönül'ün tedavilerine devam edildi.