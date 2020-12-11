7 eksikli Fenerbahçe'de Erol Bulut 11'i arıyor
Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti’nin tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında saat 19.00’da sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde gerçekleştirilen 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Erol Bulut'un 7 eksikli kadroda nasıl bir 11 tercih edeceği ise merak konusu.
Öte yandan sakatlıkları bulunan Kemal Ademi çalışmalarını takımdan sürdürürken; Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti’nin tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
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