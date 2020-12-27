Fenerbahçe'de eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu anıldı
Fenerbahçe'de eski başkanlardan ve stada adı verilen Şükrü Saracoğlu anıldı.
Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun vefatının 67. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "16 yıl kulübümüze başkanlık yapmış ve 8 Türkiye şampiyonluğu kazanmış, adı stadımıza verilerek yaşatılan eski başkanımız Şükrü Saracoğlu'nu saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Eski başbakanlardan Şükrü Saracoğlu, 1934-1950 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.
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