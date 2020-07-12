Fenerbahçe'de gündem 16'lık Ömer Faruk

12 Temmuz 2020 Pazar, 21:04

Fenerbahçe’de 16 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig’de ilk kez 11’de görev aldı.

Fenerbahçe ile ilk profesyonel maçına Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynanan rövanş karşılaşmasında çıkan Ömer Faruk Beyaz, ligde ise sarı lacivertli formayla ilk kez Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 11’de yer aldı. Öte yandan Ömer Faruk Beyaz, 16 yıl 317 gün ile sarı lacivertli forma ile Süper Lig'de ilk 11'de forma giyen en genç oyuncu oldu.Ömer ikinci yarıda yerini 40 yaşındaki Kaptan Emre'ye bıraktı.