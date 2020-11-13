Fenerbahçe'de şok sakatlık: Gökhan'da adale yırtığı
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün kasık bölgesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kasığında 2. derece yırtık tespit edilen Gökhan Gönül 3-4 hafta arası forma giyemeyecek.
Gökhan Gönül Beşiktaş derbisini kaçıracak.
İŞTE AÇIKLAMA
Fenerbahçe, deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildiği, tedavisine de başlandığını belirtildi.
Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" denildi. 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile 7 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 1 havalandırdı.
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