Fenerbahçe'de şok sakatlık: Gökhan'da adale yırtığı

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün kasık bölgesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2020 Cuma, 10:47
Fenerbahçe'de şok sakatlık: Gökhan'da adale yırtığı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kasığında 2. derece yırtık tespit edilen Gökhan Gönül 3-4 hafta arası forma giyemeyecek. 

Gökhan Gönül Beşiktaş derbisini kaçıracak.

İŞTE AÇIKLAMA

Fenerbahçe, deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildiği, tedavisine de başlandığını belirtildi.
Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" denildi. 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile 7 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 1 havalandırdı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler