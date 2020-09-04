Fenerbahçe’de testler negatif

04 Eylül 2020 Cuma, 14:13

Fenerbahçe’de futbolcular ve teknik heyete yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz günlerde yapılan korona virüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinde korona virüs sonucu pozitif çıkmıştı. Sarı-lacivertlilerde bugün futbolcular ve teknik kadroya yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı.



