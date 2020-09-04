Fenerbahçe’de testler negatif
Fenerbahçe’de futbolcular ve teknik heyete yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı.
Fenerbahçe’de futbolcular ve teknik heyete yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı.
Fenerbahçe’de geçtiğimiz günlerde yapılan korona virüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinde korona virüs sonucu pozitif çıkmıştı. Sarı-lacivertlilerde bugün futbolcular ve teknik kadroya yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı.
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