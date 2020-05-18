Fenerbahçe'de yine koronavirüs testi!
Yaşanan vakalar nedeniyle Fenerbahçe Futbol Takımı, Kovid-19 testinden geçti.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda oyunculara, teknik ekibe ve personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncuları, teknik ve idari heyeti ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde görev yapan personelimiz, yetkililerden alınan özel izinle bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde Kovid-19 PCR testinden geçmiştir. Test sonuçlarına göre haftalık antrenman programımız belirlenecektir." denildi.
Video Haberler
- Kadın sanatçılardan şiddetten korunma kılavuzu
- İstanbul'da dehşet! Mahallede terör estirdiler
- Gergin anlar! Başkan Seçer iddialara tek tek yanıt verdi
- 65 yaş üstü Kadıköy'de denize girdi, yürüyüş yaptı
- Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
- 'Mafya babası' tiplemesi sosyal medyada olay oldu
- 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti
- Polise dil döktü, ceza yemekten kurtuldular
- Saatin değiştiğini duyunca büyük şaşkınlık yaşadı
- Maltepe'de kargaların saldırısı hastanelik etti