Fenerbahçe'de yine koronavirüs testi!

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 12:56

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda oyunculara, teknik ekibe ve personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncuları, teknik ve idari heyeti ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde görev yapan personelimiz, yetkililerden alınan özel izinle bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde Kovid-19 PCR testinden geçmiştir. Test sonuçlarına göre haftalık antrenman programımız belirlenecektir." denildi.



