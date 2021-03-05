Fenerbahçe'den 9 saniye öfkesi

05 Mart 2021 Cuma, 18:07

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımın Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta lehlerine verilen sonra iptal edilen penaltının, Video Yardımcı Hakem'de (VAR) 9 saniye incelemesine tepki gösterdi.

Baki, kulübün internet sitesinde "9 saniyelik orta oyunu" başlığıyla yer alan açıklamasında, Fraport TAV Antalyaspor maçında 90+2. dakikada kazanılan penaltının VAR incelemesinin ardından iptal edildiğini hatırlatarak, "Oyuncumuz Pelkas’ın topu rakipten kurtardıktan sonra topa dokunamayan rakip futbolcunun ilk hamlede dizi ile oyuncumuzun dizine yaptığı temas görüntülerce sabittir. Durum bu şekilde net ve pozisyonda açık bir temas var iken pozisyonun sadece ve sadece 9 saniyede incelenerek penaltının iptal edilmesi sadece Türk futbolu için değil dünya futbolundaki VAR sisteminin kullanımı açısından da tam anlamıyla skandaldır." ifadelerini kullandı.

"Söz konusu Fenerbahçe olduğunda ortaya konan bu skandallar Türk futbol dinamikleri için gayet doğal ve olağandır." diyen Baki, açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi:

"Fenerbahçe’nin attığı gollerin 4 dakika 17 saniye boyunca VAR’da incelenip, herhangi bir kaçış ya da açık nokta aranması hafızalara kazınmışken; lehimize verilmiş, ilk olarak gerçekleşen diz temasının açıkça ortada olduğu penaltı pozisyonunun; sadece ve sadece 9 (DOKUZ) saniyede, pozisyonun kesinlikle net ve açık gözükmediği üst ve tek açıdan incelenip, en net izlenebileceği diğer açılar göz önüne alınmayarak yangından mal kaçırırcasına iptal edilmesi, gerçek amaç ve misyonu net şekilde ortaya koymuştur.

Maçın orta hakemi penaltıyı incelemesi ve hakkıyla karar vermesi için değil, direkt iptal etmesi için VAR ekranına çağrılmış ve tek açıdan inceleme yaptırılarak, asıl amaç olan penaltı iptali usule uydurularak 9 (DOKUZ) saniyelik tek açıdan inceleme sonunda penaltı iptali gerçekleşmiştir."

Rakibin attığı gol öncesinde topun oyun alanı dışına çıktığı ve hakemler tarafından devam kararı verildiğinin de görüntülerde sabit olduğunu vurgulayan Baki, "Oyuncumuz Mesut Özil’e 65. dakikada yapılan ve kendisini haftalarca sahalardan uzak tutacak şekilde sakatlayan pozisyonda sarı kartı bulunan rakip oyuncuya oyundan atılmasına neden olacak ikinci sarı kart da gösterilmemiştir. Dün hakemler hem takımımız hem de rakip takımın pozisyonlarında üst üste yaptıkları hatalarla maçın gidişatına ve sonucuna direkt etki etmişlerdir. Türk futbolu, etki altındaki Türk hakemleri ve VAR sistemi eliyle açık operasyona uğramakta; bu operasyondan yıllardır olduğu gibi en ağır yarayı alan yine Fenerbahçe olmaktadır. Tüm bunlara rağmen; yapılan her türlü saha içi, saha dışı operasyonlara ve algı çalışmalarına rağmen kalan 13 haftada camia olarak omuz omuza kenetlenerek, sakat ve cezalı futbolcularımızın da kadroya katılmasıyla, hedefimize ve zafere ulaşacağımıza inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.





