Fenerbahçe'den Aytaç Kara ve Mert Hakan Yandaş açıklaması
Dün oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş, Aytaç Kara ile girdiği mücadelede direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmişti. Fenerbahçe Kulubü Mert Hakan'ın kırmızı kartına ilişkin açıklama yayınladı.
Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda değerli rakibimiz Kasımpaşa ile oynadığımız maçta yaşanan ve kamuoyunun gündemini meşgul eden; yoruma, kişisel görüş ve değerlendirmelere kapalı, her şeyin gün gibi açık olduğu pozisyon ile ilgili tespitlerimizi kamuoyu ile paylaşma sorumluluğu doğmuştur.
İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama.
"Maçın 89. dakikasında, ikili mücadele esnasında çarpışan ve aynı anda yere düşen futbolcumuz Mert Hakan Yandaş ile rakip oyuncu Aytaç Kara arasında karşılıklı olarak fiili müdahaleler olmuş; hatta pozisyonun tekrarlarına bakıldığında ilk olarak rakip oyuncu Aytaç Kara oyuncumuz Mert Hakan’ın kafasına tekme atmış sonrasında oyuncumuz reaksiyon göstermiş ve sadece bizim oyuncumuz kırmızı kart ile cezalandırılmıştır.
Önünde gerçekleşen pozisyon için dördüncü hakem Yiğit Arslan orta hakem Ümit Öztürk ile iletişime geçmiş midir? Ekran başında pozisyonları birçok açıdan inceleme şansı olan VAR hakemi Erkan Özdamar, maçın orta hakemi Ümit Öztürk’ü bu konuda uyarmış mıdır?
Uyarmış ise orta hakem neden ve nasıl inceleme gereği duymamıştır?
Uyarmadı ise açık ve net bir şekilde kırmızı kartı gerektirecek bu hareket neden görmezden gelinmiştir?
Bununla birlikte oyuncumuz Mert Hakan’ın tamamen etkiye tepki olarak gerçekleştirdiği hareketine karşılık; geçen sezon ve bu sezon da dahil olmak üzere yaşanmış, kırmızı kart ile cezalandırılmış ve ‘tahrik’ dolayısıyla geri alınmış emsaller önümüzde duruyorken PFDK ve Tahkim Kurulu’nun standartlarının takipçisi olacağımızı şimdiden kamuoyunun bilgisine sunarız."
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