Fenerbahçe'den flaş koronavirüs açıklaması geldi
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs test sonuçları belli oldu. Sarı-lacivertliler, daha önceki test sonuçları pozitif çıkan 3 futbolcunun negatife döndüğünü duyurdu.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve bu haftayı bay geçen Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs test sonuçları belli oldu. Sarı-lacivertliler, daha önceki test sonuçları pozitif çıkan 3 futbolcunun negatife döndüğünü duyurdu.
FENERBAHÇE'DE YENİ TEST SONUÇLARININ TAMAMI NEGATİF
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Üç oyuncumuzda rastlanan Covid-19 vakaları sonrası futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tüm Samandıra çalışanlarımıza 4 gün üst üste yapılan testlerin tamamı NEGATİF sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. Bazı yorumcular Gustavo'nun testisinin pozitif olduğunu ve bu halde Başakşehir'e karşı oynatıldığı iddia edilmiş, bu iddia kınanmıştı.
BİR SONRAKİ MAÇ KASIMPAŞA İLE
Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü deplasmannda Kasımpaşa ile karşı karşı gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maç saat 19:00'da başlayacak.
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