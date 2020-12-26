Fenerbahçe'den kiralık giden Allahyar yıldızlığa doğru yürüyor

26 Aralık 2020 Cumartesi, 11:36

Fenerbahçe'nin İranlı forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanseh, kiralık gittiği Zorya'da form tuttu. Sayyadmanseh, bu sene Ukrayna'nın Zorya takımına kiralık olarak gitmişti.

Bu sezon Zorya takımıyla toplamda 11 maça çıkan ve 3 gol atan Allahyar, Ukrayna'da Aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Skorer'in İran basınından derlediği habere göre en iyi oyuncu seçilmesi hakkında konuşan Allahyar, “Bu seçim benim sorumluluklarımı artırdı, çünkü benden beklentilerin ne kadar fazla olduğunun farkına vardım” dedi.