Fenerbahçe'den kiralık giden Allahyar yıldızlığa doğru yürüyor
Bu sezon Zorya takımıyla toplamda 11 maça çıkan ve 3 gol atan Allahyar, Ukrayna'da Aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi.
Fenerbahçe'nin İranlı forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanseh, kiralık gittiği Zorya'da form tuttu. Sayyadmanseh, bu sene Ukrayna'nın Zorya takımına kiralık olarak gitmişti.
Bu sezon Zorya takımıyla toplamda 11 maça çıkan ve 3 gol atan Allahyar, Ukrayna'da Aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi.
Skorer'in İran basınından derlediği habere göre en iyi oyuncu seçilmesi hakkında konuşan Allahyar, “Bu seçim benim sorumluluklarımı artırdı, çünkü benden beklentilerin ne kadar fazla olduğunun farkına vardım” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası
- CHP'den Bahçeli’nin Akşener’e çağrısına ilk yorum
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- Erdoğan’ın ‘alanım ekonomi’ sözüne İnce'den sert çıkış
- Çağrının perde arkası
- Türkiye’nin aksine sonuçlar Brezilya’da belirsiz
- Olay TV kapandı, Çağlar yeni ekibe dikkat çekti
- 23 barodan ortak 'Demirtaş' açıklaması
Video Haberler
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
- Metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
- Donan gölde mahsur kalan geyik böyle kurtarıldı
- Yılbaşında nerede olacaksınız? sorusuna yanıt verdi
- Güldür Güldür’den göndermeli “dekan atama” skeci
- Esnaf, destek beklerken zamla karşılaştı
- İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı
En Çok Okunan Haberler
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası
- CHP'den Bahçeli’nin Akşener’e çağrısına ilk yorum
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- Erdoğan’ın ‘alanım ekonomi’ sözüne İnce'den sert çıkış
- Çağrının perde arkası
- Türkiye’nin aksine sonuçlar Brezilya’da belirsiz
- Olay TV kapandı, Çağlar yeni ekibe dikkat çekti
- 23 barodan ortak 'Demirtaş' açıklaması