Fenerbahçe'den uyarı: Hakem camiası dikkatli olsun

07 Kasım 2020 Cumartesi, 22:47

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Dimitris Pelkas'ın ilk yarıda iptal edilen golüne ilişkin olarak, "Net bir golümüz verilmedi. Sahada görmediği neyi VAR'da gördü, neyi iptal etti? 1-0'ı yakaladıktan sonra belki rahat bir galibiyet bile alabilirdik. Önümüzdeki haftalarda hakem camiasını daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. Bunun çok sıkı takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



ÖZ ELEŞİTİRİ YAPTIK

İlk mağlubiyetlerini aldıkları için üzgün olduklarını söyleyen Baki, "İyi oynamadık. Öz eleştirimizi kendi aramızda yaptık, daha da yaparız. Buna bir yol kazası, bir nazar boncuğu olarak da bakıyorum. Net bir golümüz verilmedi. Sahada görmediği neyi VAR'da gördü, neyi iptal etti? Spor kamuoyunda bir kişi 'Net el var' dedi mi? Ben görmedim. Evet bugün çok iyi oynamadık ama ilk yarıda durum 0-0'ken verilmeyen golümüzden sonra maçın kaderi değişti. 1-0'ı yakaladıktan sonra belki rahat bir galibiyet bile alabilirdik. Bu pozisyonu tekrar tekrar kamuoyunun gündemine sunmak istiyorum. Önümüzdeki haftalarda hakem camiasını daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. Bunun çok sıkı takipçisi olacağız. Artık yeter" dedi.



