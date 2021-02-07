Fenerbahçeli Luiz Gustavo, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

AA
07 Şubat 2021 Pazar, 14:18
Fenerbahçeli Luiz Gustavo, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde son durumunun incelendiği ve kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun yaklaşık 2 hafta takımından ayrı kalacağı ifade edildi.



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