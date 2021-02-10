Fenerbahçeli Mauricio Lemos PFDK’ya sevk edildi

10 Şubat 2021 Çarşamba, 16:06

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Lemos, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Medipol Başakşehir maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü futbolcusu Mauricio Lemos'un 09.02.2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Lemos direkt kırmızı kart gördüğü için 1-2 maç ceza alabilir.



