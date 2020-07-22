Fenerbahçe'nin Mert Hakan'a ödeyeceği para belli oldu
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferini duyurmak için Süper Lig’in bitmesini bekleyen Fenerbahçe'nin ünlü yıldıza ödeyeceği para belli oldu.
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferini duyurmak için Süper Lig’in bitmesini bekleyen Fenerbahçe'nin ünlü yıldıza ödeyeceği para belli oldu.
Galatasaray'a imza aşamasına gelen Mert Hakan için devreye giren sarı-lacivertliler, başarılı futbolcuya imzayı Kayseri'de attırdı.
Yeni sezonda sportif direktör koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu, yönetici Kemal Danabaş ve Mert Hakan yaklaşık 1 ay önce Kayseri'de bir araya geldi. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a da yakınlığı bulunan Fenerbahçeli bir iş adamının da yer aldığı buluşmada bütün detaylar konuşuldu ve Mert Hakan, sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Kayseri'de yapılan Bu gizli görüşmede transfer sonlandırıldı.
Mert Hakan'ın sarı-lacivertli kulüpten alacağı ücret de belli oldu. 4 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenilen Mert Hakan'ın, sezon başına 10-12 milyon lira kazanacağını belirtildi. İmza parasının olmayacağı, yıllık ücretin de buna göre belirlendiği aktarıldı.
Kaynak: Skor
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