Fenerbahçe'nin umudu rövanşta
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara’ya 3-1 mağlup oldu.
2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara’ya 3-1 mağlup oldu. Bu müsabakanın rövanşı 3 Mart Çarşamba günü İtalya’da oynanacak.
Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Asbaşkanı Suat Güler, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu izledi.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)
Fenerbahçe: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Dicle Nur, Vargas, Melis (L), (Bahar, Lila, Ceren, Busa, Beliz)
Novara: Hancock, Bosetti, Chirichella, Smarzek, Herbots, Washington, Sansonna (L), (Daalderop, Bonifacio, Zanette)
Setler: 25-19, 12-25, 19-25, 25-27
Süre: 104 dakika (25 23 26 30)
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