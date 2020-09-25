Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta: "Umarım birçok kupa kazanırız"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, kupalar kazanma hedefiyle takıma geldiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, kupalar kazanma hedefiyle takıma geldiğini söyledi.
Sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Tanzanyalı futbolcu Samatta, "Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe'nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren Samatta, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp." ifadesini kullandı.
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