Fenerbahçe'ye basketbolda B.Çekmece sürprizi!
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'a 93-91 yenildi ve sezonun ilk mağlubiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'a 93-91 yenildi ve sezonun ilk mağlubiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu hafta karşılaşmasında Büyükçekmece Basketbol kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya hücumda etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 29-28, ilk yarıyı ise 49-47 önde kapattı. 3'üncü çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan Büyükçekmece Basketbol, 23-18'lik çeyrek skoruyla maçın final periyoduna 3 sayı farkla önde girdi: 70-67. Son periyotta Fenerbahçe Beko'nun savunmadaki sertliği sonuç getirirken, maçın normal süresi 82-82'lik skorla sona erdi ve uzatmalara geçildi. Uzatma bölümünde rakibine karşı 11-9'luk üstünlük kuran Büyükçekmece Basketbol, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 93-91 mağlup ederek rakibine ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı. Büyükçekmece Basketbol ise 3'üncü galibiyetini aldı.
Müsabakanın en skorer ismi 25 sayıyla ev sahibi ekipten Karvel Markeese Anderson oldu. Fenerbahçe Beko'da ise Lorenzo Brown 21 sayı üretse de bu performans takımını galibiyete taşımaya yeterli olmadı.
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