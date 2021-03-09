FIFA Galatasaray'a ödeme yapacak

FIFA Galatasaray'a Luyindama'nın sakatlığından dolayı ödeme yapacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2021 Salı, 10:43
FIFA Galatasaray'a ödeme yapacak
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Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

 


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