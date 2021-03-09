FIFA Galatasaray'a ödeme yapacak
FIFA Galatasaray'a Luyindama'nın sakatlığından dolayı ödeme yapacak.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
FIFA, Luyindama’nın geçirdiği sakatlık nedeniyle kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeyecek pic.twitter.com/RJFB3F7UHk— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 9, 2021
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