FIFA’dan kadın futbolcuları koruyacak kural
FIFA, kadın sporcular için uygulamaya başladığı yeni doğum kuralı kapsamında oyunculara doğum sigortası yapmayan kulüplere transfer yasağı vereceğini açıkladı
FIFA kadın antrenörleri ve kadın futbolcuları koruyacak yeni bir düzenlemeye gitti. Getirilen yeni kuralla birlikte kulüpler takımlarındaki oyunculardan birisinin hamile kalması halinde o oyuncunun sözleşmesini feshedemeyecek. Ancak kulüpler transfer dönemi dışında bir oyuncu transfer etme hakkına sahip olacak. Kulüpler ayrıca, oyuncularının hamilelik döneminde oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayacak. FIFA’nın hukuktan sorumlu yöneticisi Emilio Garcia Silvero kurala ilişkin yaptığı açıklamada; ‘’ Kulüplere sadece maddi değil sportif yaptırımlar da uygulayacağız. Kadın sporcuların daha iyi korunmasını amaçlıyoruz. Bu hakların var olduğu bazı ülkeler var ancak bunu tüm dünyaya yaymak istiyoruz. Aldığımız kararlar 1 Ocak 2021’den itibaren zorunlu olacak.’’ ifadelerini kullandı.
Dünya futbolcular Sendikası FIFPro'nun Oyuncu Konseyi üyelerinden olan Jodie Taylor The Sun’a verdiği demeçte şunları söyledi, ‘’ Kadın futbolcular kariyerlerine anne olmak için ara verip tekrar futbola döndüklerinde yeterli yasal düzenlemeleri bulamıyorlar. Bu hem oyuncular olarak bizim için güven verici hem de kadın futbolunun büyümeye devam etmesi için önemli. Umarım bu kural, kadın oyuncular için daha ilerici ve kapsayıcı politikaların başlangıcı olur. ‘’
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