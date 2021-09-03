Fırat Aydınus, Trabzonsporlu taraftara dava açtı
Fırat Aydınus, kendisine sosyal medya hesabından küfür eden bir taraftara dava açtı.
FIFA kokartlı futbol hakemi Fırat Aydınus, sosyal medya hesabı Twitter'dan kendisine hakaret eden Trabzonsporlu taraftara dava açtı.
61Saat'in haberine göre, Trabzonsporlu bir taraftar 2019 yılında Trabzonspor'un maçını yöneten Fırat Aydınus'a sosyal medya üzerinden hakaret etti. Bunun üzerine taraftar daha sonra tecrübeli hakemin kendisine dava açtığını öğrendi.
Adliyeye giden Trabzonspor taraftarı, yaptığı savunmada Fırat Aydınus'a sosyal medya üzerinden herhangi bir hakaret etmediğini ileri sürdü.
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