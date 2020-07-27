Formalar tanıtıldı fiyatlar dudak uçuklattı!

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:02

Galatasaray’ın 2020-2021 sezonunda giyeceği iç saha ve deplasman formaları tanıtıldı. Galatasaray’ın bu sezon giyeceği formalarda fırça detayları dikkat çekiyor.. Parçalı forma üzerindeki fırça detayları taraftarlar tarafından beğenilmezken, deplasman forması parçalıya nazaran daha çok beğenildi.

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada parçalı formaya ilişkin “Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor” ifadelerine yer verildi.

Deplasman formasının ateş temasından ilham aldığı belirtilen açıklamada “Taraftarın karanlıkta yaktığı meşaleden esinlenilen tasarım ateşin kıvılcımlarını barındırıyor. İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini alıyor” denildi.

Yeni sezon formalarıyla beraber antrenman ürünlerini de satışa çıkartan Galatasaray'da antrenman forması 299 TL'den satışa sunuldu. Geçtiğimiz sezon 210 TL'den satılan antrenman forması, Galatasaray ve Nike işbirliği ile ilk kez formadan daha yüksek bedelle satışa sunuldu.

KALİTE DÜŞTÜ, FİYATLAR ARTTI

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon 179 TL’den satılan “en düşük kalite” formaları, yeni sezonda 279 TL’den satışa sunuldu. Yine geçtiğimiz sezon 249 TL’den satılan “Stadium” replika formaların ise satışa çıkmadı.

Kur farkı dolayısıyla forma fiyatlarının önlenemez artışı devam ediyor. Forma fiyatlarına zam gelirken, kalitenin düşürülmesi de taraftarların tepkisini çekti.